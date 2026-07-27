Операция „Антропоид“. С това име е известен атентатът срещу Райнхард Хайдрих - един от инициаторите на "Кристалната нощ" и "Окончателното решение на еврейския въпрос". Той е смятан от Хитлер за негов възможен наследник.

"Кристалната нощ" е антиеврейският погром в Германия и Австрия в нощта на 9 срещу 10 ноември 1938 г. Той е организиран от Щурмабтайлунг - паравоенната организация на управляващата Националсоциалистическа германска работническа партия, по инициатива на нейния водач Адолф Хитлер. Разграбени и опожарени са 191 синагоги (от които 76 са напълно унищожени) и 815 магазина, принадлежали на евреи. 30 000 евреи са арестувани и изпратени в концлагери, а 40 души са убити.

Снимка: Getty Images

"Окончателното решение на еврейския въпрос" е план на националсоциалистическото правителство на нацистка Германия за систематично унищожение на еврейското население в контролираните от него територии чрез геноцид. Утвърдено е официално на Ванзейската конференция през януари 1942 г. и е реализирано чрез Холокоста.

Снимка: Артур Зайс-Инкварт, Адолф Хитлер, Хайнрих Химлер (зад рамото на Хитлер) и Райнхард Хайдрих, Getty Images

Хайдрих е ръководител на нацистките сили в окупирана от Германия Чехословакия. Той е бил безмилостен в опитите си да премахне идентичността на населението от региона. Съпротивителните движения са почти напълно унищожени, местата за изразяване на чешката култура са затворени, а чешките ресурси са конфискувани и използвани от нацистите. Хайдрих, известен като „Касапинът от Прага“, е смятан за един от архитектите на културния геноцид срещу чешкото население.

Операция „Антропоид“ e извършен на 27 май 1942 г. от чешки борци от Съпротивата, преминали подготовка във Великобритания.

⇒ Как обаче се стига до операция "Антропоид"

Райнхард Хайдрих пристига в Пражкия замък на 28 септември 1941 г. Той заменя Константин фон Нойрат, за когото Хитлер и Хайнрих Химлер смятат, че е твърде мек в подхода си към чехите, като управител на Бохемия и Моравия. Чешката информационна агенция съобщава, че Нойрат се е разболял и е изпратен в отпуск, за да се възстанови, а Хитлер е назначил Хайдрих за негов заместник. Официално Хайдрих е заместник на Нойрат, но на практика се превръща в реалния ръководител на окупираните чешки земи. Пристигането на Хайдрих веднага поставя началото на "царство" на терора. Ден след встъпването си в длъжност в Пражкия замък, той обявява военно положение. В рамките на пет дни след пристигането му са екзекутирани 142 души.

Още в началото на октомври 1941 г. чехословашките политически и военни лидери в изгнание в Лондон вземат решение да убият Хайдрих. Чехословашкото правителство в изгнание иска да докаже пред света, че е твърд поддръжник на Съюзническата кауза и на антинацистката съпротива.

Подготовката за убийството, с кодово име „Операция "Антропоид“, започва през октомври 1941 г. в сътрудничество с британските специални сили. Двамата чехословашки парашутисти Ян Кубиш и Йозеф Габчик се намират в Арисайг, на северния бряг на Шотландия, където преминават обучение под ръководството на Шотландската гвардия в един от учебните центрове на Британската служба за специални операции. След края на обучението, в началото на декември 1941 г. те получават фалшиви документи, което им дава възможност да се придвижват през окупираната от нацистите Европа.

78 years ago today these two men, Jozef Gabčík and Jan Kubiš, assassinated the Nazi leader Reinhard Heydrich in Prague. Their story is one of the most daring, tragic, and most consequential covert operations of WWII pic.twitter.com/DAJ6rgVeu7 — Mathias (@bucephalus424) May 27, 2020

⇒ Операция "Антропоид" в действие

На 28 декември те излитат със самолет от Съсекс в Южна Англия и са спуснати с парашути край село Нехвизди, източно от Прага. Оттам се отправят към Пилзен, а след това към Прага, където установяват контакт с няколко души, свързани с чехословашката съпротива. В продължение на няколко месеца двамата планират нападението. Отхвърлени са два различни варианта на операцията - единият предвижда убийството на Хайдрих във влак, а другият - опъване на въже през горски път, за да бъде спрян автомобилът му. В крайна сметка се спират на плана да убият Хайдрих по време на пътуването му до Прага.

В мисията участват още чехословашките парашутисти Йозеф Бублик, Ян Хруби, Йозеф Валчик, Ярослав Шварц и Адолф Опалка.

Реализирането на плана е напълно възможен, тъй като през пролетта на 1942 г. Хайдрих се премества от временното си жилище в Пражкия замък в замък в Паненске Брежани, на около 14 км северно от Прага. Пътят на Хайдрих минава през остър завой в пражкия квартал "Либен". Шофьорът на Хайдрих трябвало значително да намали скоростта, за да премине през него. Точно това прави локацията идеално място за нападението. Друга причина мястото да бъде смятано за подходящо е, че наблизо има трамвайна спирка, която осигурява перфектно прикритие за участниците в акцията - т.е. те могат да стоят там, без да бъдат заподозрени, докато чакат автомобилът на Хайдрих да премине.

На сутринта на 27 май 1942 г. Хайдрих тръгва с черния си кабриолет от Паненске Брежани към щаба си в Пражкия замък. Около 10:35 ч. шофьорът му Йоханес Клайн започва да взема острия завой. Когато автомобилът намалява скоростта при завиването, Йозеф Габчик изскача пред превозното средство и насочва оръжие право към Хайдрих. Но оръжието отказва да стреля. В този момент Хайдрих прави грешка, която в крайна сметка се оказва фатална - вместо да нареди на шофьора да ускори, той се изправя, изважда пистолета си и извиква на водача да спре. Докато Клайн натиска спирачките, Ян Кубиш, без да бъде забелязан нито от Клайн, нито от Хайдрих, вади граната и я хвърля към автомобила. Но вместо да попадне в колата, тя се удря в задното колело. Взривът избухва, отломките разкъсват десния калник на автомобила, като забиват шрапнели в тялото на Хайдрих и го раняват тежко.

Today in 1942, two British-trained Czechoslovakian agents ambush and fatally wound Reich security chief Reinhard Heydrich in Prague. The infamous Holocaust architect dies eight days later. The two agents, Jan Kubiš and Jozef Gabčík, are killed on June 18 while evading capture. pic.twitter.com/e7cxmqojiz — Military History Now (@MilHistNow) May 27, 2026

Хайдрих и Клайн скачат от автомобила с извадени пистолети. Клайн се насочва към Кубиш, а Хайдрих се опитва да настигне Габчик. Въпреки че също е леко ранен от шрапнелите, Кубиш успява да скочи на велосипеда си и да избяга, като разпръсва пътниците, които слизат от трамвая, стреляйки във въздуха с пистолета си. Клайн се опитва да стреля по него, но зашеметен от взрива, натиска бутона за освобождаване на пълнителя и оръжието му блокира. Междувременно Хайдрих тръгва към Габчик, който се опитва да стигне до велосипеда си, но не успява. Той се скрива зад телеграфен стълб и стреля по Хайдрих. Хайдрих отвръща на огъня, но внезапно се превива от болка, залита към края на пътя и се свлича на земята. Габчик използва възможността и побягва. Клайн се връща след неуспешния си опит да догони Кубиш, а Хайдрих му нарежда да преследва Габчик. Габчик търси прикритие в месарница, чийто собственик обаче се оказва симпатизант на нацистите. Вместо да му помогне, той пренебрегва молбата на Габчик и излиза на улицата, за да привлече вниманието на Клайн. Клайн, чийто пистолет все още е блокирал, влиза в магазина и се сблъсква с Габчик на входа. Габчик го прострелва два пъти, като го ранява тежко в крака. Накрая Габчик успява да избяга с трамвай и стига до местно безопасно укритие.

На този етап нито Габчик, нито Кубиш знаят, че Хайдрих е ранен. И двамата смятат, че нападението е било провал. Там той остава една седмица, след като е опериран. Първоначално се възстановява, но изведнъж състоянието му се влошава. Така един от "бащите" на Холокоста изпада в кома и умира в ранните часове на 4 юли.

Today in 1942, two British-trained Czechoslovakian agents ambush and fatally wound Reich security chief Reinhard Heydrich in Prague. The infamous Holocaust architect dies eight days later. The two agents, Jan Kubiš and Jozef Gabčík, are killed on June 18 while evading capture. pic.twitter.com/BFDio03waj — Military History Now (@MilHistNow) May 27, 2024

⇒ Какво се случва след операция "Антропоид"

Междувременно нацистите се опитват да открият нападателите. Още в същия ден на атаката Хитлер нарежда разследване и репресии. Обявено е извънредно положение. По улиците се появяват плакати, предлагащи награда за информация за извършителите. Повече от 13 000 души са арестувани, а няколко хиляди са убити при репресиите. Чешките села Лидице и Лежаки са опожарени и сравнени със земята. Мъжете са убити, жените са транспортирани в концентрационни лагери, а децата са или взети в плен, убити с газ, или осиновени от германски семейства, ако са счетени за "достатъчно арийски“. Днес историците говорят за истинско нацистко клане.

Кубиш и Габчик се крият последователно в няколко убежища. Накрая стигат до храма "Свети Свети Кирил и Методий" в Прага, където се скриват в мазето, благодарение на сътрудничеството на епископ Горазд - православният свещеник на църквата. Габчик, Кубиш и Валчик се укриват там в продължение на три седмици. По това време мащабното преследване и издирване от нацистите продължава. След приключването му към тримата мъже се присъединяват и другите парашутисти от екипа. Така командосите стават общо седем.

Карел Чурда, член на екипа на „Антропоид“, издава на Гестапо имената и местонахождението на парашутистите и на тези, които са им помагали. Той предава другарите си в замяна на нова самоличност и един милион райхсмарки.

На 18 юни 1942 г. църквата е обкръжена от германски войски. Седем смели чехословаци срещу 800 германци от Гестапо и Вафен СС. Мъжете в църквата имат само пистолети, докато германците - картечници, автомати и ръчни гранати. Въпреки това, седемте парашутисти се борят героично. Нацистите дори прибягват дори до наводняване на мазето с пожарни маркучи.

#OnThisDay in 1942 seven Czechoslovak heroes including Jan Kubiš and Jozef Gabčík who assasinated Reich-Protector Heydrich fought until the last bullet in the Ss. Cyril and Methodius Cathedral in Prague rather than surrendering to the Nazis #NeverForget pic.twitter.com/eHFrWvJd6r — Czech Embassy in Washington (@CZinWashington) June 18, 2020

След престрелка, продължила няколко часа, двама от мъжете са мъртви, а Кубиш умира малко след това от раните си. Тъй като останалите четирима мъже, единият от които е Габчик, изчерпват боеприпасите си, те избират да сложат край на живота си, вместо да бъдат заловени.

The last stand of the men of operation Anthropoid, the assassination of Reinhard Heydrich. In the St Cyril and Methodius Cathedral on 18 June 1942 the men fought it out with over 750 SS soldiers who wanted to arrest them.



All seven were killed in the ensuing gun battle or… pic.twitter.com/pRq1U3Gu58 — The Battlefield Explorer (@battlefieldexpl) July 29, 2023

Някои се прострелват, а други слагат край на живота си с цианид.

Nikdy nezapomeneme na 18. červen 1942 a 7 jmen nejstatečnějších mužů československého národa -

Josef Gabčík,

Jan Kubiš,

Josef Valčík,

Adolf Opálka,

Jan Hrubý,

Jaroslav Švarc

Josef Bublík.

Čest jejich památce pic.twitter.com/csICpaEJKP — Pavel Žilka (@ZilkaPavel) June 18, 2024

Убийството на Хайдрих в известен смисъл има желания ефект. То води до незабавното разваляне на Мюнхенското споразумение, като Обединеното кралство и Франция се съгласяват, че след победата над нацистите анексираната Судетска територия ще бъде върната на Чехословакия, което наистина се случва. Цената, която плаща страната за това, е голяма.

⇒ Църквата "Свети Свети Кирил и Методий"

Националният паметник на героите от терора на Хайдрих се намира в църквата "Свети Свети Кирил и Методий". Криптата, разположена зад огромна метална врата, която я разделя от основното изложбено пространство, е почти същата, каквато е била, когато младите чешки и словашки войници са търсили убежище там. Днес църквата функционира предимно като място за поклонение и е отворена за туристи само през уикендите. В криптата са поставени бронзови бюстове на седемте смели мъже, дали живота си, за да изпълнят мисията.

Haunting reminders of Gestapo victims and the Nazi occupation of Prague.

• “PEOPLE, WAKE UP”

• Bullet-scarred window and crypt at St. Cyril and Methodius Cathedral, where 7 Czechoslovak resistance parachutists died after Operation Anthropoid in 1942. 🇨🇿⛪️ pic.twitter.com/Hq5YOmTO14 — Michael Valella (@mvalella) August 12, 2022

Многобройните ръкописни бележки, оставени на различни езици на входа на криптата, показват как героизмът на парашутистите все още има силата да трогне дори внуците и правнуците на сражаващите се във Втората световна война. Сред бележките има и червени хартиени макове - британски символ на жертвоготовността по време на войната, букети от свежи цветя и свещи с послания като „Kluci děkujeme! Nikdy se navzdame!“ (Благодаря ви, момчета! Никога няма да се предадем!). А в една неподписана бележка на английски пише: „Вашата смелост е отвъд това, което мога да си представя.“

Today we remember Jan Kubiš and Jozef Gabčík, the two Czechoslovak soldiers who carried out Operation Anthropoid on 27 May 1942:https://t.co/l4Ke5W4EUi pic.twitter.com/JTDqTicSz3 — Memorial Association for Free CzechoslovakVeterans (@mafcsv) May 27, 2026

А в памет на хилядите избити от нацистите в безброй хора по света кръщават децата си Лидице като акт на солидарност, гарантирайки че избитите никога няма да бъдат забравени.

Операция "Антропоид" и киното

През 2016 година на голям екран излиза филмът „Антропоид“, който разказва историята на чехословашките войници. Лентата е под режисурата на Шон Елис, в главните роли са двама ирландци - звездата от "Остри козирки" и "Опенхаймер" Килиън Мърфи в ролята на Йозеф Габчик и актьорът от "Туристът" Джейми Дорнан.

Снимка: Getty Images

Anthropoid (IMDb: 7,2)



Şahane bir 2. Dünya Savaşı dönem filmi. Almanlar Çekoslovakya'yı işgal ettiğinde hâlâ müttefiklerden destek bekleyen bir grup direnişçi, kendi başlarına kaldıklarını fark etseler de mücadele etmekten vazgeçmezler. pic.twitter.com/jvzrUOqXwY — İzlenecekler Listesi (@izleneceklist) August 1, 2023

В актьорският състав влизат още Шарлот льо Бон, Анна Гайслерова, Хари Лойд, Тоби Джоунс и Марчин Дорочински. Сценарият е написан от Елис и Антъни Фревин. Така попкултурата също успавя да овековечи за бъдещите поколения героизма на седметне от "Операция "Антропоид".