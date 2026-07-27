Жители на малък град в Южен Ливан се завърнаха у дома след изтеглянето на израелската армия. Населеното място Заутар е напълно унищожено. Къщите са разрушени, прекъснато е електричеството.

Връщането на жителите в Заутар е част от постигнатото с посредничеството на САЩ примирие. Ливан обвинява Израел, че целенасочено унищожава градовете с шиитско население на териториите, които окупира.

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Градчето е едно от трите населени места, в които планът трябва да започне. Той предвижда Израел да се изтегля постепенно, а на тяхно място да идва армията на Ливан. Тя трябва да обезоръжи Хизбула.

От проиранската групировка не участваха в подписването на споразумението и отхвърлят клаузите му.

Редактор: Никола Тунев