Снимка: Стопкадър, NOVA
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Заради продължителната гореща вълна в Европа и липсата на съществени валежи, нивото на реката спадна до рекордно ниски стойности
Заради продължителната гореща вълна в Европа и липсата на съществени валежи, нивото на река Дунав падна рекордно ниско.
Според експерти в някои точки на Хърватия, Сърбия и Румъния водата е спаднала до най-критичните си стойности за последните 30 години. Вследствие на ограничения корабен трафик с около 30-40 процента, Сърбия отчита срив на вноса на горива с една четвърт.
Река Дунав е с критично ниско ниво край Русе
Засушаването се е отразило драстично на риболова и туризма в районите около големите реки Тиса и Сава. Ниските нива на Дунав разкриха исторически останки от годините на Втората световна война и преди нея.
В Хърватия водите оголиха конструкцията на потънал кораб от 1937 година. В Сърбия по същия начин се показаха потопени немски плавателни съдове от 1944 година.Редактор: Ивета Костадинова
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