Младата българска баскетболистка Ванеса Кокалова беше избрана сред 40-те най-перспективни състезателки в света, които ще участват в престижния NBA & FIBA Basketball Without Borders Women's All-Star Camp 2026 в Чикаго, САЩ. Новината беше съобщена от баскетболен клуб Локомотив София, където се развива талантът на националката.

Лагерът е едно от най-престижните събития за млади баскетболистки и събира най-добрите таланти от различни държави. По време на форума участничките ще тренират под ръководството на настоящи и бивши звезди на WNBA и FIBA, както и на утвърдени специалисти от световния баскетбол.

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Освен ценния опит, младите състезателки ще имат възможност да бъдат наблюдавани от скаути на WNBA и университетски треньори от NCAA, което превръща лагера във важна стъпка към професионална кариера на най-високо ниво.

От Локомотив София определиха успеха като повод за гордост както за клуба, така и за българския баскетбол.

„С огромна радост и вълнение споделяме, че Ванеса Кокалова беше избрана сред 40-те най-талантливи млади баскетболистки в света“, написаха от клуба.

Оттам подчертаха, че цялото баскетболно развитие на Кокалова е преминало именно в школата на Локомотив София.

„Ванеса е пример за всички момичета, които днес тренират в залата на БК Локомотив София, че няма невъзможни цели“, посочват още от клуба.

Участието в NBA & FIBA Basketball Without Borders Women's All-Star Camp се счита за една от най-престижните възможности за млади баскетболистки, като през годините именно от този форум са започнали международната си кариера редица бъдещи звезди на световния баскетбол.

Редактор: Цветина Петкова