Легендата на НБА и реализатор №1 в историята на Лигата ЛеБрон Джеймс подписа договор с Филаделфия 76ърс.

41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Сиксърс пред тази на бившите си отбори Кливланд Кавалиърс и Маями Хийт. Като една от основните причина за това се изтъква възможността да преследва пети шампионски пръстен. В състава на Филаделфия Джеймс ще се присъедини към звезди като бившия носител на наградата за „Най-полезен играч“ Джоел Ембийд, Джейлън Браун и Тайрийс Макси, които имат участия в „Мача на звездите“.

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Договорът на ЛеБрон Джеймс със Сиксърс е за 1+1 години и на обща стойност 8 милиона долара, уточнява американското издание ESPN.

"Когато миналият сезон завърши, бях сигурен, че съм изиграл последния си мач. Но не бях готов да го обявя, затова ми трябваше време да премисля. Все още обичам баскетбола и мисля, че има какво още да му дам. Все още искам да се състезавам, да побеждавам и да спечеля още една титла. Мисля, че Филаделфия 76ърс има шампионски отбор и съм готов за това последно пътуване. Благодаря на Лос Анджелис. Маями, винаги ще те обичам, а Северозиточно Охайо винаги ще бъде мой дом", заяви в изявлението си Джеймс.

I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

ЛеБрон Джеймс има 22 участия в "Мача на звездите", четири приза за "Най-полезен играч", четири приза за "Най-полезен играч във Финалите", четири шампионски титли и е избиран 13 пъти в "Идеалния отбор на сезона" в НБА.

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Американецът прекара последните осем години от кариерата си в тима на Лос Анджелис Лейкърс. Преди това той игра за Кливланд Кавалиърс и за Маями Хийт, като с всеки от тези три отбора спечели поне по веднъж титлата.

Редактор: Иван Иванов