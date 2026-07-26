63-годишен велосипедист от Хасково загина при тежка катастрофа, станала малко след полунощ на пътя между село Манастир и Хасково.

Пътният инцидент е станал около 1:20 часа. По първоначални данни 23-годишен мъж от кърджалийското село Глухар, управлявал микробус, застигнал и блъснал движещия се пред него велосипедист.

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Ударът е бил фатален и 63-годишният мъж е починал на място. Направените тестове на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова