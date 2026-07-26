Тази седмица художникът-иконописец Диан Костов съобщи, че 186 кв. м. негови стенописи в църква в Костинброд са били изкъртени. Костов е рисувал иконите 8 години и половина, а в началото на юли комисия е установила „неналичие на рисунки“ в църквата и в момента тече разследване срещу неизвестен извършител.

"Аз съм завършил Иконография във Великотърновския университет. От 30 години работя в храмове в България. Стенописите са изкъртени, които се намират на 10-12 метра. Има заведено дело срещу общината и Софийската Света Митрополия и има издадена забрана за заличаване на тези стенописи. Някой е влязъл и ги е изкъртил. Това е обществена сграда и не може да влиза, който си иска", разказва той.

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По думите му са идвали представители на Епархийският съвет и лично неговият председател Епископ Поликарп. "В съда установих много странни неща, свещени се отрекоха, че са знаели че рисувам. Има снимки и публикации, на които се вижда, че те са идвали", заяви той.

"Епископ Поликарп каза, че има неща, които иска аз да поправя. Аз направих снимки, отидох и му ги показах. Той ми каза какво да поправя, направих корекции и отидох отново при него. Той каза, че ги благославя, но в съда се отрече от това. Той каза, че не се сеща да са ми били възлагани поправки. Защо да ги правя, ако някой не ме накара. След като направих поправките, дойде писмо, в което пишеше стенописите да бъдат заличени. Има забрана те да бъдат заличавани", изтъкна Костов.

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По думите му атаките срещу него са започнали, след като той е започнал да прави изложби в чужбина. "Тогава беше ми казано че ще стана католик, протестант, което няма нищо общо. Преди изложбата във Виена поисках благословията на Западно и средноевропейския митрополит Антоний, но той не ми отговори. Аз използвам изложбените пространства в тези катедрали, аз не участвам в литургичния живот на католическите църкви", заяви той.

В заключение той каза, че църквата може да бъде осветена и с бели стени, но проблемът е кой си е позволил да бъде над закона и да унищожи стенописите. "Това е моето професионално убийство. Никой не ми даде възможност да обясня. Надявам се прокуратурата и съда да установят кой е извършил това престъпление", заключи той.

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Редактор: Никола Тунев