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Повече разказват колегите от "Дойче веле"
Как да спортуваме без да пренатоварваме коленете си? Специалисти обясняват пред "Дойче веле" кои са най-честите причини за болки в коленете. Как правилно да загряваме и какви грешки да избягваме по време на тренировка.
Коленете са най-големите стави и са подложени на огромно натоварване, особено по време на бягане или катеране.
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Освен това, те поемат голямо натоварване. При много хора признаците на износване на коленете се появяват още на 30-годишна възраст.
Повече гледайте във видеото.
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