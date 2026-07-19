С годините организмът ни се променя, а начинът, по който се храним, започва да има все по-голямо значение за здравето, физическата сила и качеството ни на живот.

Как помощните тренировъчни средства могат да направят плуването по-ефективно



Един от най-важните хранителни елементи в този процес са протеините – основните градивни части на мускулите и редица жизненоважни функции в тялото.

В репортажа на "Дойче Веле" специалисти обясняват защо достатъчният прием на белтъчини е особено важен с напредването на възрастта.

Редактор: Ивайла Маринова