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Кои са най-използваните тренировъчни инструменти
Как помощните тренировъчни средства могат да направят плуването по-ефективно и по-интересно?
От видеото на "Дойче Веле" ще разберете кои са най-използваните тренировъчни инструменти - от плавници и дъски до специализирани уреди за техника, сила и издръжливост.
Ахилесовото сухожилие – ключът към движението и чест обект на травми
Независимо дали сте начинаещ или състезател, правилният инструмент може да ви помогне да усъвършенствате уменията си и да постигнете по-добри резултати.
Повече гледайте във видеото.
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