Как помощните тренировъчни средства могат да направят плуването по-ефективно и по-интересно?

От видеото на "Дойче Веле" ще разберете кои са най-използваните тренировъчни инструменти - от плавници и дъски до специализирани уреди за техника, сила и издръжливост.

Ахилесовото сухожилие – ключът към движението и чест обект на травми

Независимо дали сте начинаещ или състезател, правилният инструмент може да ви помогне да усъвършенствате уменията си и да постигнете по-добри резултати.

Повече гледайте във видеото.