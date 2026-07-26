В разгара на лятото е и най-опасното време за пожари и бедствия, причинени от бури. Тази седмица Източна България беше ударена от сериозна буря. В "На фокус с Лора Крумова" гост е Николай Николов, който е бивш директор на "Пожарна безопасност и защита на населението", а днес е съветник на вътрешния министър по бедствия и аварии.

Той обясни, че е заел поста от началото на мандата на Иван Демерджиев, а поканата е дошла лично от него. "Не съм се занимавал с партийни дела, но това е сфера, в която имам достатъчно опит и мога да бъде полезен", уточни той.

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Николов обясни как работи задействането на системата BG-ALERT. "Когато кметът на общината прецени, че има опасност за населението, уведомява пожарната и иска излъчване на предупреждение на територията. В момента, в който в главната дирекцията на пожарната се натисне копчето, известието се изпраща автоматично. Трите ни телекомуникационни компании са добре подготвени, но в Европа няма такава система, която да е тръгнала гладко и без никакви проблеми", заяви той.

Николов коментира големите пожари в Испания и Франция, които бушуват в момента. "Не си спомням скоро държава да е обявявала национално извънредно положение, както направи Испания. Хубавото е, че около обяд има добри новини, но така или иначе това са огромни площи, евакуирани са много хора. Такава мащабна евакуация след Втората световна война не е имало", заяви той.

"Ние ще трябва да вземем превантивни мерки, за да попречим максимално на пожарите, но в Европа се говори вече за мегапожари", каза в допълнение той. Николов уточни, че са взети мерки, които се надява да предпазят страната ни от мащабните пожари.

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"Един такъв пожар като в Национален парк "Пирин" на около 1500-1600 метра има потенциал да стане мегапожар, защото е труднодостъпен. Ентусиазмът на хората от парка ни помогна много, а от другата страна пожарникарите и доброволците го заградиха. Теренът е изключително тежък", коментира той.

Той изрази надеждата, че в бюджета за следващата година ще бъдат заложени средства за още хеликоптери, които да помагат при такива извънредни ситуации. В заключение той каза, че трябва да бъдем внимателни, да не подценяваме сухия вятър и да не мислим, че една подхвърлена клечка или фас, не могат да направят пожар.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев