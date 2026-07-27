Решението на Илияна Йотова да обяви кандидатурата си за президент сравнително рано ѝ дава възможност да задава политическия дневен ред и показва неподготвеността на потенциалните ѝ опоненти. Около това мнение се обединиха журналистите Александър Симов и Веселин Стойнев и политологът проф. Росен Стоянов в ефира на „Здравей, България“, макар да изразиха различни позиции за причините и момента на заявката.

Според Стойнев Йотова е имала комфорта да отложи решението си, тъй като като действащ президент получава постоянна публичност. Той обаче допусна, че по-ранното обявяване е тактически ход на фона на напрежението около приемането на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“.

Кой ще подкрепи Илияна Йотова в кандидат-президентската битка

„Действащият президент не може да има по-добра кампания от това да бъде действащ президент. Според мен избързването е свързано с тежкия удар, който управляващите понесоха по темата със самолетите“, коментира Стойнев. По думите му високият рейтинг на президентската институция допълнително работи в нейна полза.

Симов не се съгласи, че кандидатурата е обявена, за да отклони вниманието от военната тема. Според него двете събития трудно може да бъдат противопоставени, а решението на Йотова било политически правилно. „Тя вкара нов разговор в политическия дневен ред и демонстрира колко неподготвени са хората, които трябва да бъдат нейни конкуренти“, заяви Симов.

Като пример той посочи Андрей Гюров, който все още не е дал ясен отговор на въпроса дали ще участва в изборната надпревара. Според журналиста, след категоричната заявка на Йотова, потенциалните ѝ опоненти трябвало незабавно да обявят намеренията си. „Това беше опит да се зададе дневният ред и тя успя да го направи“, допълни Симов.

Проф. Росен Стоянов защити ранното обявяване на кандидатурата като нормална и необходима политическа практика. Според него претендентите за власт трябва да заявяват намеренията си достатъчно рано, за да имат време да представят своите идеи и позиции.

„Крайно време е да влезем в нормалното - кандидатурите да се обявяват навреме. Човек трябва да има възможност да разгърне себе си и да обясни какво предлага на обществото“, каза политологът.

Как влияе образът на президента Илияна Йотова на политическия сюжет у нас

По думите му традицията имената на кандидатите да бъдат пазени в тайна до последния момент вече е загубила смисъл в дигиталната епоха, когато информацията и компроматите се разпространяват за минути.

Стоянов определи реакцията на Андрей Гюров като комуникационно неуспешна. „Получава се абсурд - някакви хора го искат, а той се дърпа. Това кокетничене не е полезно. Заявките трябва да бъдат категорични и със самочувствие“, посочи той.

Тримата коментатори обсъдиха и въпроса дали кандидатурата на Йотова ще получи подкрепата на Румен Радев и „Прогресивна България“. Според Симов през последните месеци в публичното пространство умишлено се създавало впечатление, че премиерът може да застане зад друг кандидат. След заявката на Йотова обаче възможностите му вече са значително ограничени. „След цялата им екипна работа през последните девет години, ако той избере друг кандидат, това ще се превърне и в оценка за него като политик“, каза журналистът.

Проф. Стоянов посочи, че в публичното пространство все още липсва официална позиция на Радев. Според него кандидатурата на Йотова може да бъде разглеждана и като „хвърляне на ръкавица“, което изисква ясен отговор.

Стойнев коментира и евентуалното участие на Даниел Вълчев. Според него заявката му да бъде граждански кандидат би могла да отклони гласове както от демократичната общност, така и от по-центристки и десни избиратели, които не припознават кандидатурите на основните политически сили. Според журналиста Вълчев трудно би могъл да спечели изборите, но е възможно да намали потенциала на други претенденти да разширят подкрепата си.

Въпреки че Йотова влиза в надпреварата като основен фаворит, Александър Симов предупреди, че резултатът не трябва да се приема за сигурен. „Помня едни избори, които всички обявяваха за предизвестени - през 2001 г., когато се смяташе, че Петър Стоянов ще спечели. Но не стана така“, припомни той.

По думите му президентският вот винаги е бил голяма политическа битка и закъснението на останалите кандидати само засилва преднината на Йотова.

Участниците коментираха и призивите за обща дясноцентристка кандидатура срещу Йотова. Проф. Стоянов заяви, че ако десните формации издигнат повече от един кандидат, рискуват да се разделят и да не стигнат до балотаж. Според него избираема фигура би трябвало да получи подкрепата на всички основни партии вдясно, дори това да изисква компромис.

„Не трябва да се горят мостове още отсега. Ако има няколко кандидати в дясното пространство, само един от тях би могъл да стигне до втория тур“, каза политологът.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Веселин Стойнев обаче смята, че би било трудно ГЕРБ и ПП-ДБ да издигнат общ кандидат, тъй като подобен ход би напомнил за управленската „сглобка“, за която и двете формации са били наказани от избирателите. „Президентска сглобка би означавала самопрострелване в ядрата на собствените им електорати. Възможна е обаче коалиция между избирателите на втория тур“, обясни той.

Според журналиста отделните електорати на ГЕРБ и ПП–ДБ не са достатъчни, за да осигурят победа на самостоятелен кандидат. Затова на балотажа ще се наложи избирателите на едната формация да подкрепят претендента на другата, независимо от предварителните остри политически позиции.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова