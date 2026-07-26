Пожар избухна в следобедните часове в землището на Луковит, в близост до ромския квартал „Изток“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Сигналът за огъня е подаден около 15:00 часа. Пламъците са обхванали сухи треви и храсти, като на място незабавно са изпратени два противопожарни автомобила.

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От полицията уточниха, че пожарът е възникнал в близост до жилищни имоти, но към момента няма опасност за къщите в района. Благодарение на бързата намеса на огнеборците пожарът вече е локализиран и е под контрол. Очаква се скоро пламъците да бъдат напълно потушени.

Редактор: Цветина Петкова