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Кълбата дим се виждат от различни места в града
Голям пожар избухна край Околовръстното на Пловдив. Пламъците са обхванали няколко декара площ между кварталите „Коматево“ и „Прослав“. По информация на пожарната горят сухи треви и отпадъци.
Сигналът е подаден към 14:20 часа на телефон 112. Огънят е възникнал на терен, до който има редица от новостроящи се къщи и промишлени халета, научи NOVA. Кълбата от тъмен дим, които се издигат високо в небето, се виждат от различни места в града.
Голям пожар в индустриалната зона на Пловдив (ВИДЕО+СНИМКИ)
На мястото на инцидента са изпратени 4 противопожарни екипа. В овладяването на огнената стихия са се включили и доброволци. От полицията увериха, че към момента няма пряка опасност за живота на хората, както и за близките постройки
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