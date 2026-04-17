Голям пожар пламна в индустриалната зона на Пловдив. Гори автоморга на Околовръстното шосе, съобщи източник на NOVA. Сигнал е подаден около 12:20 часа. Няма пострадали хора.

Осем пожарни автомобила са на място, като два от тях са от асеновградското подразделение. В гасенето се е включило и доброволното формирование в Пловдив. Има риск пламъците да обхванат съседни сгради, които са цехове и складове на различни фирми. Наблизо има паркинг за автобуси на градския транспорт и тирове. Пламъците се виждат от различни части на Пловдив, включително от центъра.

Зареждащ се таблет предизвика пожар в сграда в Бургас

Над 100 автомобила изгоряха при пожара, съобщи за NOVA собственикът на автоморгата. Изпепелени са гараж, хале и мотор. Няколко газови бутилки са се взривили. На място пристигна и лабораторията на пожарната, която замерва въздуха. Че няма замърсяване, увери директорът на пожарната в Пловдив ст. комисар Васил Димов.

Огънят вече е локализиран.