Пожар в жилищна сграда в бургаския комплекс „Меден рудник“ е възникнал вследствие на оставен да се зарежда таблет, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 4:30 ч. на 16 април, когато в Четвърто районно управление е подаден сигнал за горящ имот на ул. „Люлин“.

Огънят е обхванал втория етаж на къщата, собственост на 53-годишен мъж, като на място са изпратени четирима пожарникари с един противопожарен автомобил. По информация на собственика, той е напуснал дома си около 21:00 ч. предишната вечер, оставяйки таблета включен в електрическата мрежа за зареждане.

Пожарът е причинил сериозно опушване на втория етаж, но е бил овладян своевременно, преди да се разпространи към останалата част от сградата.

Редактор: Цветина Петкова