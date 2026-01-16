Версията, че пожарът в столичния квартал „Свобода”, е тръгнал от зарядно, включено в контакта, поставя въпроса за рисковете в домовете ни. Защо и полицията, и пожарната определиха като грешка опитът на трите жени, загинали при този инцидент, да излязат сами от блока?

Екип на NOVA потърси отговори от пожарната. Препоръката е в случай на силно задимени коридори и стълбища, какъвто е и инцидентът от ранните часове на петък - да останем на място, на което можем да се изолираме от пушека. Процепите около врати или прозорци могат да бъдат изолирани с мокри кърпи. Мокра кърпа е препоръчително да сложим и на носа и устата си.

Колкото до зарядните устройства - съветите са да не ги държим дълго включени в електрическата мрежа, както и да са под наш контрол. Да са далеч от течности, запалими повърхности и от досега на деца. А при неизправност - просто да ги сменим със здрави.

При закупуване следим наличието на СЕ маркировка, технически данни и данни за търговска марка и производител.

2026-та година едва започва, а сигналите за битови инциденти и пожари в страната вече са над 140.

"Първо трябва да се опитаме да запазим самообладание. Да знаем, че имаме около 2 минути да се евакуираме. Ако пожарът е в началния си стадий - да го загасим с подръчни средства. Като помним, че с вода не се гасят електрочески инсталации и мазнини. Когато пожарът вече е голям, не го гасим, а се евакуираме, като се движим ниско по пода и носим навлажнена кърпа", посъветва Йото Василев, началник на сектор „Държавен противопожарен контрол”, ГДПБЗН.

Не такива са действията при силно задимяване. "В евакуационните пътища като стълбища и коридори - не трябва да се евакуираме при дим, защото това е опасно е за живота. Оставаме в апартамента, уплътняваме с мокри кърпи и дрехи вратите. Добре е да оставим знак и на терасата, за да се ориентират екипите по-бързо", допълни Василев.

Рискът от опасни инциденти и пожари у дома расте, ако използваме неизрядни или нискокачествени зарядни. Иван показва на екипа ни нагледно разликата. "Това е оригинално зарядно. Вижте двете страни на платката, с колко повече електроника и защити е, а отдолу – заместител", разказва Иван Петров, управител на сервиз за мобилни устройства.



Затова припомня критериите, по които трябва да подбираме устройствата. "Има разлики при опаковката и кутията. Лошото е, че когато правят имитация, имитират дори това. Но истинското зарядно определено е по-тежко, въпреки че дори го постигат с тежести в кутията на зарядното", твърди Иван.

Но дори скъпата техника не е вечна. "Вътре в зарядните има кондензатори, бобини, които с времето си нарушават свойствата. Според мен едно зарядно на повече от 6-7 години може да даде някакъв дефект", посочва управителят на сервиза за мобилни устройства.



Друго важно напомняне - в електрическата мрежа не бива да оставяме зарядни и уреди, които не използваме в този момент.