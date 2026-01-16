Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви. Потвърдиха за NOVA от МВР. Един човек е настанен в "Пирогов" с изгаряния.

Огънят е избухнал в петък около 3:00 часа сутринта. По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство.

От болница "Пирогов" съобщиха, че при тях е транспортиран мъж, пострадал при инцидента. Той е с изгаряне по лицето и инхалация на пушечни газове. Пациентът е настанен за лечение в Клиника "Токсикология".

По непотвърдена информация жертвите са майка на възраст между 70 и 80 години и нейните две дъщери, които са на около 50 години. Те не са живеели в апартамента, от който е тръгнал огънят, а са загинали от вдишване на гъст дим в стълбището по време на евакуацията.

Снимка: Димчо Йорданов, NOVA

Започнала е евакуация на живеещите в блока, който е шестетажен с общо четири входа. Заради сериозно обгазяване на стълбището обаче евакуацията е била прекратена. Друго семейство от входа е било изведено безопасно и е настанено в кризисен център.

Пожарът е овладян. Екипите на място продължават работа.