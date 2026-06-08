Партията на премиера Албин Курти печели предсрочните парламентарни избори в Косово, но няма да има пълно мнозинство. Управляващото ляво националистическо Движение „Самоопределение“ получава почти 43 на сто подкрепа, но това е спад с 6.5 процента спрямо предишните избори.

Втора е основната опозиционна „Демократическа партия на Косово”, а трета сила е „Демократичният съюз на Косово”.

Предсрочни избори в Косово: Страната ще гласува за трети път в рамките на година

Избирателната активност обаче е била най-ниска за последните пет вота - едва 36%, отбелязват местни медии. Според анализатори изборите не са довели до промяна в подредбата по подкрепа за партиите и показват „завръщане“ на страната към ситуацията, когато парламентът не успя да избере президент. Това доведе до предишните предсрочни избори.

Редактор: Дарина Методиева