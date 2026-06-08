Снимка: iStock
-
Демерджиев: Не съм искал оставката на Кандев, пожелавам му успех в бъдещата политическа кариера
-
Как се справя новата власт след един месец управление
-
Какъв ще е ефектът от мерките на правителството срещу високите цени
-
"Граждански договор" на премиера Никол Пашинян печели парламентарните избори в Армения
-
Надежда Нейнски: Разоръжаването на "Хизбула" е ключов елемент, пряко свързан с перспективите за мир в Близкия Изток
-
Йотова: Българските институции реагираха светкавично след инцидента с дрона в Румъния
Избирателната активност обаче е била най-ниска за последните пет вота - едва 36%
Партията на премиера Албин Курти печели предсрочните парламентарни избори в Косово, но няма да има пълно мнозинство. Управляващото ляво националистическо Движение „Самоопределение“ получава почти 43 на сто подкрепа, но това е спад с 6.5 процента спрямо предишните избори.
Втора е основната опозиционна „Демократическа партия на Косово”, а трета сила е „Демократичният съюз на Косово”.
Предсрочни избори в Косово: Страната ще гласува за трети път в рамките на година
Избирателната активност обаче е била най-ниска за последните пет вота - едва 36%, отбелязват местни медии. Според анализатори изборите не са довели до промяна в подредбата по подкрепа за партиите и показват „завръщане“ на страната към ситуацията, когато парламентът не успя да избере президент. Това доведе до предишните предсрочни избори.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни