Косово е напът да проведе поредни предсрочни избори, след като парламентът не успя да избере нов президент. Това отново тласна най-младата европейска нация в разгара на политическа криза.

Парламентът имаше време до полунощ във вторник, за да избере държавен глава, след като мандатът на президента Вьоса Османи приключи в началото на април. Премиерът Албин Курти обаче не успя да привлече опозиционните партии да гласуват за неговия кандидат. Очаква се скоро да бъде обявена датата на новите избори - третите за малко повече от година.

