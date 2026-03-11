На 6 март след провалено извънредно заседание президентът Вьоса Османи разпусна косовския парламент.

Очакваше се еврокомисарят по разширяването Марта Кос да пътува до балканската страна тази седмица. След развоя на политическите събития посещението е отменено. В телефонен разговор тя е обсъдила ситуацията с косовския премиер Албин Курти. Служители на Европейската комисия са заявили, че „комисар Кос възнамерява да пътува до Прищина възможно най-скоро“.

►Какво означава това?

В доклада, презназначен за Европейския парламент, 2025 г. е описана като "изгубена" за Косово. Причината е недостатъчният напредък на страната в частите, свързани с върховенство на закона и основните свободи. Ограничен напредък е отбелязан в борбата с корупцията и организираната престъпност.

„Изразявам съжалението си за парализирания политическият процес през 2025 г., който доведе до изгубена година за Косово“, се казва в проектодоклада, публикуван на 6 март. Докладчикът Рихо Терас призовава държавите, които още не са признали Косово, да го направят. Това би позволило на балканската държава да бъде на едно ниво и с останалите страни кандидати за членство в Съюза.

Във връзка с диалога със Сърбия, който се води с посреднитечството на ЕС, Терас призовава в проектодоклада си и двете страни да се ангажират конструктивно с процеса, за да бъде постигнато „всеобхватно и правно обвързващо споразумение за нормализиране (на отношенията между Белград и Прищина), основано на взаимно признаване и в съответствие с международното право“.

