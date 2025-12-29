Снимка: БГНЕС
Той заяви, че бързо ще състави ново правителство
Партията на служебния премиер на Косово Албин Курти "Самоопределение“ спечели предсрочните избори в страната, пораждайки надежда за край на политическата безизходица.
Курти заяви, че бързо ще състави ново правителство, след като неговата партия спечели половината от гласовете на изборите в неделя. Това може да означава край на едногодишния застой, парализирал парламента и забавил отпускането на ключово международно финансиране.
Жители на столицата Прищина изразиха надежда, че резултатът най-накрая може да означава изход от политическата безизходица.
Политическият анализатор Илир Деда заяви, че Курти е „разбил опозиционните партии“ и че резултатът ще се усеща през следващото десетилетие.
Деда каза още, че въпреки че партията на Курти "Самоопределение" не е спечелила много повече гласове в сравнение с предишните избори през февруари 2025 г., избирателите са „наказали" опозицията заради политическата безизходица.
