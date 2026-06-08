Пролетта на 2026 година у нас е била по-хладна в сравнение с пролетта на 2025 г., показват данни на Националния институт по метеорология и хидрология. Средните сезонни температури са били около и под климатичната норма, а валежите - около и над нормата. Най-високата температура през сезона е измерена на 5 май в Русе - 32,2 градуса, а най-ниската в населено място е минус 8,2 градуса в Самоков на 1 март.

По-ниските температури в началото на май са довели до образуване на слани в много райони на страната, които са нанесли щети на овощните насаждения. Най-сериозно са засегнати части от Кюстендилска област, където повредите по черешови и сливови градини на места достигат между 80 и 90 процента. Допълнителни поражения върху овошки, лозя и земеделски култури са нанесени от градушки около 12 май, особено в районите на Плевен, Габрово, Силистра, Сливен и Стара Загора.

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Обилните валежи през пролетта предизвикаха и редица опасни явления. В края на март и началото на април имаше наводнения в различни части на страната, а през периода 22-24 май преливането на реките Росица, Видима и Янтра причини сериозни щети върху жилища, инфраструктура и водоснабдяване в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. Един човек загина във водите на река Росица. Валежите активираха и десетки свлачища, които доведоха до дерайлирането на два пътнически влака през април.

От НИМХ отчитат още, че честите превалявания са създали благоприятни условия за развитието на гъбни болести по земеделските култури. В много райони на страната валежите са били придружени от силни гръмотевични бури и градушки, като една от най-тежките стихии беше регистрирана в Трявна през май, когато ледените късове с размер на орех нанесоха щети по жилища, обществени сгради и автомобили.

Редактор: Ралица Атанасова