След постъпили сигнали за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в местността „Баба Алино“ експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха днес незабавна проверка на място. Установено е обаче второ незаконно съоръжение в близост. Водовземните съоръжения са в района на строежите в местността, за които компетентните органи констатираха нарушения на строителното законодателство.

Снимка: МОСВ

Установено е, че съоръженията не са вписани в регистрите от Закона за водите. Едното е разположено във вкопана шахта с метален капак, а наличната тръбна мрежа в нея сочи към нерегламентирано ползване на вода от водоизточника. Другото все още се проверява.

Над 20 акта за незаконна сеч са издадени в местността "Баба Алино" в периода 2023-2025 г.

Снимка: МОСВ

Служители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ продължават действията по установяване на начина и целта на използване на водата. При огледа на съседна сграда са открити монтирани водомерни устройства към водопроводи, обслужващи жилищни сгради.

След приключването на проверките ще бъдат предприети съответните административни мерки съгласно действащото законодателство.

Снимка: МОСВ

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Редактор: Дарина Методиева