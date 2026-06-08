Тази седмица гост в рубриката „Новите известни“ е Живко Спасов - Кибритя, или момчето с обядите. Той е от Ивайловград, където живее и работи.

Какво можеш да обядваш за 75 евроцента? И защо хората следват едно обикновено момче от малък град? Отговорите на тези въпроси - гледайте във видеото.

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