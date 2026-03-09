-
Уникален феномен: Започна необикновеното пътешествие на планинските жаби край Ботевград (ВИДЕО+СНИМКИ)
Кой е Кирил Пеев и от какво се оплакват виртуалните му пациенти?
Специалистът УНГ доктор Кирил Пеев гостува в рубриката на „Здравей, България” „Новите известни” тази седмица. Той е роден и е израснал в Поморие, където и днес продължава да се връща, за да преглежда пациенти.
В момента обаче е част от екипа на болница „Света Анна” в София, а през свободното си време публикува видеа в социалните мрежи, с които цели да помогне на своите последователи с полезни научнообосновани съвети.
„Новите известни”: Кой е британецът Феран, избрал да учи медицина у нас?
