Специалистът УНГ доктор Кирил Пеев гостува в рубриката на „Здравей, България” „Новите известни” тази седмица. Той е роден и е израснал в Поморие, където и днес продължава да се връща, за да преглежда пациенти.

В момента обаче е част от екипа на болница „Света Анна” в София, а през свободното си време публикува видеа в социалните мрежи, с които цели да помогне на своите последователи с полезни научнообосновани съвети.