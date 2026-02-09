Тази седмица в рубриката „Новите известни” ви срещаме с Феран - млад британец, който избра България не само за място на обучение, но и за свой истински дом. Той е студент по медицина в Медицинския университет в Плевен и бързо печели вниманието на хиляди последователи в социалните мрежи с откровените си разкази за живота у нас.

Феран споделя истории от своето ежедневие, културните си открития и полезни съвети за здравословен начин на живот. Видеата му са честен поглед през очите на чужденец, който не просто „обикаля“, а се опитва да вникне в българската култура. „Ако живееш в една страна и не се интересуваш от хората и традициите ѝ, ти просто минаваш през нея, без да ѝ се насладиш истински“, казва той.

„Новите известни”: Как един англичанин се справя с живота в България

Мечтата му да стане лекар се ражда още в детството – майка му е била медицинска сестра и медицината винаги е била част от живота му. Във Великобритания обаче пътят към тази професия се оказва твърде труден заради огромната конкуренция. След дълго проучване на различни възможности, включително Чехия и Кипър, България се откроява като място с достъпно образование, доказани медицински специалисти и богата култура.

Първите му впечатления от страната са свързани с храната, традициите и начина на живот. Днес Феран вече с усмивка говори за луканката, бабека, лютеницата, сиренето и кашкавала, като подчертава, че „нищо не е толкова вкусно, ако не е домашно“. Макар първоначално да не е знаел много за България, животът тук му показва, че обучението по медицина не е единственото, което може да научи.

Не крие и трудностите – езиковата бариера и първоначалната дистанцираност на хората. Според него българите често изглеждат резервирани, но това не е знак за недружелюбие. „В момента, в който заговориш на български, сякаш превключват. Стават мили и общителни, защото виждат, че уважаваш културата им“, споделя Феран.

Именно България го подтиква да започне да публикува видеа. След проблеми с визата и пропуснат първи семестър, той решава да разкаже за преживяванията си онлайн. Един откровен отговор на въпроса „Какво мислиш за България?“ се превръща в повратна точка. „Бог да благослови България и българския народ“, казва той - думи, които му носят широка подкрепа и интерес.

Днес Феран е категоричен, че иска да остане тук. Мечтата му е да специализира психиатрия – област, в която комуникацията и разбирането на хората са ключови. За целта той е решен да усвои перфектно българския език. „Трябва да разбирам не само думите, но и хората“, казва бъдещият лекар.

С историята си Феран се надява все повече хора да виждат България такава, каквато е – с нейните предизвикателства, но и с топлината, културата и човечността ѝ. А на своите последователи обещава да продължи да показва живота тук през своите очи – честно, лично и с уважение.