Днес в "Новите известни" ви разказваме за историята на семейство Фурсенко, която започва преди години на студентски театрален фестивал в Чехия. Там се срещат Алексей - професионален актьор от Москва, и Съни – хореограф от България. Шест месеца по-късно тя оставя живота си в София и заминава за Русия, за да бъде до любимия си.

В Москва Съни създава ансамбъл за български народни танци, работи в българско училище, а по-късно става и негов директор. Алексей развива кариера в киното и постепенно насочва усилията си към дигиталното съдържание. Така двамата правят първите си стъпки като създатели на видеа в интернет.

„Новите известни”: The Trackers - зад кулисите на смелата мода (ВИДЕО)

През годините семейството се разраства, а с него - и онлайн аудиторията му. Днес Алексей и Съни са сред най-популярните българо-руски инфлуенсъри с милиони последователи в различни социални мрежи и десетки милиони гледания. Те управляват няколко канала – детски, образователни и кулинарни, включително един от най-големите канали за вегетарианци в света.

Целия разговор гледайте във видеото.