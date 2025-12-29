Тази седмица в рубриката „Новите известни“ ви срещаме с Еда Кадирова и Евгени Гочев – креативното дуо, познато като „The Trackers”. Те стоят зад визиите на някои от най-големите имена в българската музика, сред които Азис, Дара, Мила Роберт и Михаела Маринова. Младите творци, които са едва на 25 години, успешно съчетават фотография, мода и социални послания, превръщайки социалните мрежи в своя сцена.

Еда и Евгени споделят, че всичко започва през 2020 година, когато се запознават в библиотеката на Нов български университет. Първоначалното им приятелство бързо прераства в професионално партньорство, вдъхновено от страниците на престижните модни списания. Двамата признават, че работата им с популярни личности често е предизвикателство, тъй като се стремят да пречупят наложените от обществото стандарти за красота, които често карат хората да се притесняват от външния си вид.

За „The Trackers” е изключително важно българското изкуство да се развива и да бъде забелязано на световно ниво. Те често избират да носят дрехи на родни дизайнери по време на модните седмици в Париж и мечтаят да превърнат страната ни в притегателен център за международни артистични проекти. Основният им призив към последователите е да бъдат смели и да изразяват себе си чрез стила си, без да се влияят от чуждото мнение.

