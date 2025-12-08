Тази седмица в рубриката „Новите известни“ ви срещаме с Весела Тенева – „Мис Пловдив“ и първа подгласничка на „Мис България“. Освен в конкурсите за красота, 24-годишната пловдивчанка се откроява и като начален учител, модел и един от най-разпознаваемите инфлуенсъри у нас.

„Новите известни”: Млад лекар се бори срещу измамите в интернет, които засягат здравето

Весела признава, че често чува реплики от сорта на „По наше време нямаше такива учители“, но е категорична, че външният вид не определя професионализма. Тя преподава на деца до четвърти клас и споделя, че това е професия, в която се чувства истински на мястото си. Към педагогиката я насочва майка ѝ в момент, когато още не била сигурна какъв път да поеме.

Като учител Весела обръща особено внимание на емоционалната интелигентност на децата. Според нея именно това е областта, в която образованието има най-сериозна нужда от развитие.

Повече гледайте във видеото.