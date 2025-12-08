-
Желязков: Оттегленият бюджет беше възможен за мнозинството, настоящият - приемлив за социалните партньори
-
Има ли нужда от промяна на философията на бюджета
-
Илияна Йотова: Този вот на недоверие е различен, защото има подкрепата на повечето българи
-
Хоризонтът на протестите: Ще се радикализира или ще се успокои недоволството след втория Бюджет 2026
-
Какво изкара младите хора на протеста срещу управлението и бюджета
-
Тръмп: Зеленски все още не е готов да приеме предложението на САЩ за край на войната
Освен в конкурсите за красота, 24-годишната пловдивчанка се откроява и като начален преподавател
Тази седмица в рубриката „Новите известни“ ви срещаме с Весела Тенева – „Мис Пловдив“ и първа подгласничка на „Мис България“. Освен в конкурсите за красота, 24-годишната пловдивчанка се откроява и като начален учител, модел и един от най-разпознаваемите инфлуенсъри у нас.
„Новите известни”: Млад лекар се бори срещу измамите в интернет, които засягат здравето
Весела признава, че често чува реплики от сорта на „По наше време нямаше такива учители“, но е категорична, че външният вид не определя професионализма. Тя преподава на деца до четвърти клас и споделя, че това е професия, в която се чувства истински на мястото си. Към педагогиката я насочва майка ѝ в момент, когато още не била сигурна какъв път да поеме.
Като учител Весела обръща особено внимание на емоционалната интелигентност на децата. Според нея именно това е областта, в която образованието има най-сериозна нужда от развитие.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни