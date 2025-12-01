Тази седмица в рубриката „Новите известни“ ви срещаме с едно от най-разпознаваемите млади лица в българската медицина – д-р Дарислав Николов, специализант по анестезиология и интензивно лечение в „Пирогов“ и част от екипите на спешната помощ по въздух.

Макар да прекарва голяма част от дните и нощите си в болнична среда, лекарят намира време да бъде изключително активен в социалните мрежи. Там той се бори с един от най-големите проблеми на съвремието – онлайн дезинформацията, особено когато засяга здравето. В кратките си, но изключително гледани видеа, младият специалист разбива митове за хормони, репродуктивно здраве, медикаменти за отслабване и рискови „добавки“, които често се продават без контрол.

„Новите известни”: Теди Амова – „пишман дизайнерът” и „баш декораторът” (ВИДЕО)

„Нямам желание да ставам популярен. Имам желание хората да са по-здрави и по-информирани“, споделя той. И го доказва не само в интернет, но и чрез официални сигнали до институциите срещу незаконна продажба на забранени вещества.

Като част от протестите на младите лекари д-р Николов открито говори и за проблемите в системата – от ниското стартово заплащане до липсата на условия за качествено следдипломно обучение. Според него устойчивата реформа трябва да гарантира базова сигурност за медиците чрез твърда минимална заплата, обвързана с минималната за страната.

Но въпреки умората, безсънните дежурства и трудностите, той остава отдаден на професията.

Повече гледайте във видеото.