Тази седмица в рубриката „Новите известни“ ви срещаме с интериорния декоратор Теди Амова. След години в корпоративния свят, тя открива истинското си призвание по време на екзистенциална криза. Днес Тези е един от най-разпознаваемите интериорни декоратори онлайн и вдъхновява хиляди последователи да превърнат дома си в отражение на себе си.

„Преди няколко години преживях сериозна екзистенциална криза. Тогава си зададох въпроса – обичам ли себе си, благодарна ли съм на тялото си, че ми позволява да се движа и творя? Това беше началото на голямата промяна“, споделя Теди.

Тя напуска високоплатената си позиция в корпорация, където управлява над 25 души, и решава да се впусне в напълно нов свят – този на интериорния дизайн и декорацията.

„Казах си „Искам да създавам нещо с ръцете си. Нямах идея какво точно означава това, но бях сигурна, че ще го измисля“, обясни декораторът.

Теди споделя процеса на ремонт и декорация на собствения си дом в социалните мрежи, без да се представя за експерт.

„Започнах да показвам как довършвам къщата. Казвах на хората: аз не знам всичко, но хайде да се учим заедно. Две години и половина по-късно това вече е моята професия“, допълни Теди.

Днес Амова доказва, че всяко пространство може да се трансформира с въображение и желание.

„Интериорният декоратор не е просто човек, който подбира цветове и мебели. Това е звеното, което идва с или след интериорния дизайн и изисква детайли. Работим с палитри, текстури, светлина – и много любов към пространството,“ обяснява Теди.

