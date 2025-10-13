Тя е познато лице от театралната сцена и телевизионния екран. Днес обаче Яна Огнянова е не просто актриса – тя е глас на едно ново поколение инфлуенсъри, които превръщат ежедневните абсурди в културно съдържание. С хиляди последователи в TikTok и Instagram, с три моноспектакъла зад гърба си и двайсетина персонажа в ръкава, Яна казва: „Не мога да не говоря за абсурда около нас – аз просто не мога да го подмина“.

„Здравейте, аз съм Яна Огнянова – актриса, малко певица… май станах и инфлуенсър“. Причината да ви срещнем с Яна в рубриката „Новите Известни“ е проста – тя е сред онези, които с артистичност и хумор ни показват, че животът в България често е по-театрален от самия театър. Незабравимите ѝ видеа с куриозни ситуации – от гишето на НАП до парадоксите в куриерски офиси – се гледат от хиляди.

„Започнах всичко на майтап. Просто снимах няколко видеа с герои от живота. Не подозирах, че ще станат толкова гледани. После започнаха да ме спират хора по улицата не заради ролите ми в театъра, а заради клипчетата“, казва Яна с усмивка.

Яна признава, че днес артистът не може да чака някой друг да му направи реклама. „Трябва да си пиар, маркетинг отдел, драматург и режисьор на самия себе си“, казва тя. Телефонът ѝ е нейният „кастинг офис“ – оттам я вижда целият свят. А тя не спира да създава персонажи – от благоразумната служителка до пророчицата с лошо настроение и вкус към оцета и чесъна.

„Аз не се вземам на сериозно. Това е най-важното. Когато животът е абсурден – а у нас често е – аз не се депресирам, аз играя“, казва любимката на публиката.

„Имам три моноспектакъла. В единия играя 34 персонажа – мъже, жени, баби, деца. Новият е стендъп – „Какво търсят мъжете“, написан от Здрава Каменова и Светли Томов. В него разказвам за живота си след развода, срещите с мъже от Tinder. Играя ги всичките. Това е моята терапия, но и моята сцена“, споделя тя.

Според Яна социалните мрежи са сцена, която не трябва да се подценява. „Много млади актьори вече стартират оттам. Това е хитро, защото, за да доведеш някой в театъра, той първо трябва да те познава. А в интернет те виждат всички“, смята Огнянова.

От името на героите си Яна коментира всичко – опашките по институции, автоматизираните гласове по телефона, глупавите забрани, вечното „няма ви в системата”. Всичко това, казва тя, се превръща в материал за изкуство, стига да имаш сетива и талант. Въпреки успеха си онлайн, актрисата остава вярна на сцената. Този сезон ще я гледаме с моноспектаклите ѝ в София и страната през октомври, ноември и декември. Цялата ѝ програма е публикувана в профилите ѝ в TikTok, Instagram и Facebook.

