ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)
„Бангаранга" превзема Европа: Вълна от подкрепа за DARA преди финала
Българската певица даде пресконференция, след като спечели „Евровизия” 2026
„Невероятно е! Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Бангаранга”. Мисля, че тази сила ние наричаме Бог или Вселената. Единственият език, на който всички говорим, е този на музиката”. Това каза DARA на пресконференция пред международни медии, която се състоя във Виена около час, след като българката триумфира на „Евровизия” 2026.
Талантливата ни певица благодари най-вече на близките си и на съпруга си, който я насърчил да се включи в конкурса за избор на български изпълнител на тазгодишното юбилейно 70-о издание на „Евровизия”.
„Чувствам, че съм попаднала на правилното място, с отворено сърце съм и благодаря на Господ за всичко, което ми дава”, каза още певицата.
Тя представи и някои от хората, които стоят зад историческия ѝ успех – двама от композиторите на „Бангаранга” – румънецът Кристиан Тарча – Моноар и гръкът Димитрис Контопулос. Те двамата, норвежкият текстописец и композитор Ан Юдит Вик и самата DARA са създателите на песента, която вече се превърна в истински хит. Този международен екип певицата определи като „обединение на Балканите".
Един от журналистите, които задаваха въпроси на DARA, отбеляза, че тя е първият победител в конкурса, който печели и вотът на журито, и този на зрителите.
