Великден е един от най-честваните християнски празници в Европа. Често боядисаните яйца са поднесени със сладък великденски хляб. Как се приготвя той? Екип на „Дойче Веле” потърси отговорите в три страни.

Козунакът в България

„Това е труден ритуален хляб, защото е необходимо много време, за да се направи богатото тесто. Много чакане, любов и старание”, казва Мария Цачева, която го приготвя в пекарна до София.

Доброто квасено тесто е основата на всеки великденски хляб, включително и на българския козунак. Но начинът, по който се приготвя, варира в различните култури.

„В моето семейство правим козунака със свинска мас, масло и олио. Така че имаме три вида мазнини, които правят тестото изключително богато. А козунакът е ефирен”, разказва Мария.

Няколко часа отнема, за да се направи добро тесто. Козунакът може да бъде сплетен или разточен и с различни пълнежи.

„В България козунакът традиционно се прави със стафиди, но в моя регион имаме традиция да го пълним със сладко от сливи. Това го прави още по-вкусен, така че днес ще направим козунаци с това сладко, което едва взех от майка ми”, разказва Мария.

След като тестото е напълнено и оформено, то се пече за около 30 минути или докато стане златистокафяво.

Полската великденска халка

В Полша тестото също се меси и се оставя да втасва с часове. Но една съставка е абсолютно задължителна за полската версия - няколко шепи тъмен шоколад.

„Ще изпечем халка с четири ленти, така че ще ни трябват четири рула тесто. Халка може да се сплете с две, четири или шест ленти. А някои майстори могат дори да сплетат дванайсет ленти”, разказва Каролина Яворска.

Тестото се намазва с жълтък. След това се глазира с шоколад.

„Халката, която правим заедно, е прекрасен символ на Великден. Тя втасва със собствена мая, точно както природата се връща към живот по Великден”, казва Каролина.

Цуреки в Гърция

В Гърция Великден е немислим без цуреки. Специалното за великденския хляб са типичните гръцки подправки като горчивата, смолиста гума и мастиковото дърво, горчиво-сладкият махлеб и прясна портокалова кора.

Цуреки също се сплита. „За нас, християните, плитката не е само визуален елемент, но и символизира разпятието на Христос. Когато съединим двата фитила, се образува формата на кръст”, разказва Елефтерия.

Това са само няколко примера за уникалните великденски специалитети, които събират семействата, създават скъпи спомени и правят празника наистина специален.

Редактор: Ина Григорова