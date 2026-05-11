По повод Деня на майката дъщерята на Деми Мур – Талула Уилис, публикува емоционална поредица от снимки в Instagram, с които отдаде почит на своята майка. Кадрите проследяват дългогодишната кариера на холивудската звезда, както и любовта ѝ към малките кучета. Сред снимките има и такава, на която Мур позира със спечеления през 2025 г. „Златен глобус“.

„Честит Ден на майката – на моята северна светлина“, написа Талула към публикацията, като спомена и любимото чихуахуа на актрисата – Пилаф.

Деми Мур има три дъщери от брака си с Брус Уилис – Румър Уилис, Скаут Уилис и Талула. Най-голямата от тях – Румър, вече е майка на тригодишната Луета, която е първата внучка на Деми Мур.

Самата актриса също отбеляза празника, като сподели снимки от детството на дъщерите си, както и кадър с внучката си. „Израснахте по начини, които ми спират дъха, и с всяка изминала година се влюбвам още повече в това, което сте“, написа Мур.

Празникът беше отбелязан и от Ема Хеминг – настоящата съпруга на Брус Уилис и майка на дъщерите му Мейбъл и Евелин. В своя публикация тя разказа за влиянието на собствената си майка Зорина върху начина, по който самата тя възприема майчинството и отглежда децата си.

