Милена Иванова, която е майка на две деца, води тежка битка с онкологично заболяване и търси възможност да продължи лечението си в чужбина, след като в България са изчерпани част от терапевтичните варианти.

До появата на първите симптоми животът ѝ протича обичайно - между семейните грижи, работата и плановете за бъдещето с децата ѝ. Всичко се променя след силни болки в кръста, които я отвеждат до серия от изследвания и тежката диагноза - карцином на маточната шийка.

След поставянето на диагнозата Милена преминава през химиотерапия и лъчетерапия, в опит да овладее заболяването. По думите ѝ периодът е белязан от физическо изтощение, болка и силен емоционален стрес, но и от надежда за възстановяване и възможност да остане до децата си.

С времето става ясно, че възможностите за лечение в страната са ограничени, а предложената имунотерапия не дава достатъчно висок шанс за успех. Това насочва семейството към търсене на алтернативно лечение в чужбина, като изборът им е медицинско заведение в Турция.

Оттам са назначени допълнителни изследвания, включително ПЕТ-КТ, ЯМР и специализирани консултации, които трябва да определят дали пациентката е подходяща за оперативно лечение. Стойността на самата операция е 22 500 евро, а при невъзможност за хирургична намеса ще бъдат обсъдени алтернативни терапии.

За началните прегледи и подготовка за лечение са необходими около 5000 евро, които семейството към момента не може да осигури самостоятелно.

Редактор: Цветина Петкова