В новия епизод на „Телеграфно подкастът” международният експерт по киберсигурност и киберпревенция проф. д-р Илин Савов коментира опасностите в дигиталния свят, киберизмамите и ролята на държавата в борбата с престъпленията онлайн.

Колко струва софтуера на Денис Балабанов, арестуван за фалшивите СМС-и от името на КАТ? "Тези продукти, които този човек е използвал, заедно с негови съучастници или пък други членове на престъпните дигитални консорциуми в глобалния свят, може да варират от няколко хиляди долара до стотици хиляди долари. По-специално бих посочил за конкретния софтуер сума в порядъка между 4000 - 5000 долара. Изкуствен интелект, който пък се създава за престъпна дейност, се продава в платформи в Telegram. Там се дават възможности за варианти, в които чрез конкретно заплащане да се предостави програма, която ти да моделираш, за да може да ти помага в извършването на криминална дейност. В конкретния случай, този AI не е от най-елементарните софтуерни продукти", коментира Савов.

Според него ГДБОП категорично не могат да се справят с цялата киберпрестъпност, която ни залива.

Експертът по киберсигурност коментира и темата за даркнета. "Това е като една черна борса за всякакви престъпления, включително търсене на наемни убийци. Там се поръчват убийства, грабежи, отвличания, трафик на деца, на оръжия, както и за съжаление, тежки корупционни практики с участието на международна престъпност", заяви той.

Възможно ли е там да е бил търсен и уговорен убиецът на Алексей Петров? По думите му това е основната хипотеза. "Аз познавах Алексей Петров, тъй като той ме покани да стана преподавател в Пловдивския университет. Аз това не го отричам и няма да го отрека никога. Той беше ръководител на катедрата по национална сигурност, където и аз преподавам и до ден денеш. Извършителят най-вероятно не е българин", каза проф. Савов.

"Педофилите създават специални профили, които се представят за деца. След като се направи профилиране, самия изкуственият интелект или автоматизирания бот пише като дете, който се контроли от педофил", допълва той.

"Много ми е тъжно как определени хора са били на конкретни позиции и каква следа са оставили след себе си. Самите те стават жертва на киберпрестъпления и ги е било срам да подадат сигнал при колегите си, които са техни подчинени. Имаме жертви, които са ръководители на областни дирекции на МВР, магистрати и така нататък. Те са били рекетирани със снимки, с дийп фейк видеа, направени в порнографски вариант", разказва той. Според него МВР има нужда от рестарт и авторитети.

