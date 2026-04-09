Бомби, взривове, ракети, война в Иран и тероризъм. Има ли риск за България? За да получим отговори от първо лице, в "Телеграфно подкастът" е Красимир Иванов - бомбаджия с 20-годишен опит, част от ДОТИ, а впоследствие от Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ).

"Знаем, че има три свалени ракети в Турция. Други медии обаче казват друго като информации. За България има риск след като се видят, че ракетите стигат до Турция и ги спират, иначе се говореше, че били с малък радиус на действие. В един момент се оказва, че това е средния радиус на действие. Според мен Иран има и някакви по-нови ракети", заяви той.

Гърция вдига „Щитът на Ахил", пази и България

​

"Още е рано засега, защото тепърва ще тръгне приливната вълна на бежанци, неминуемо е, ще тръгнат. В крайна сметка ние не можем да живеем под някакъв похлупак. Аз съм в ДОТИ от 2006 година, след това се вля в СОБТ през 2013-2014 г. За мен това беше по-правилно, защото тероризма трябва да бъде на едно място. И това е така навсякъде във всички страни", отговори Иванов по повод риска от терористи и камикадзета.

"Рискът за живота е при всяко излизане. Още помня първото ми излизане и ръчно обезвреждане. Беше на Орлов мост един огромен куфар. Вътре имаше бръсначки, сапунчета, лични вещи. Слава богу, нямаше бомба. В момента на отварянето си концентриран изцяло в работата си. Просто не си мислиш за нищо. Мислиш само за това, което вършиш. Не може да си разконцентриран. Чисто психологически ти си концентриран на хиляда процента. Може преди това да си помислиш нещо, да ти мине малко лентичката-има ли нещо, няма ли вътре, но е моментно", разказва бомбаджията.

"По принцип, в 90% от случаите, жиците са еднакви. Няма цвят. Еднакви са. Дали са жълти, дали са зелени, дали са бели. Защото един електродетонатор е с еднакви жици.Има други цветове, ако нещо не достигне някъде. Вече зависи, ако бъде направено самоделно взривно устройство, което да е с две вериги, там нещата са по-други", добавя още.

Иранец в България: Нямам връзка със семейството си, живеят до взривени петролни резервоари

"Извикаха ни на взрива на колата на жената на Митьо Очите в Бургас. В случая беше направено с граната с обтяжка. Отваряш вратата и бао. Ясно е, че гранатата е била за Митьо Очите. Може би наблюдението им е било калпаво. Гранатата мисля, че беше F-1 или RG-42. Какво означава това? Гранатите са по принцип отбранителни и нападателни. Тази беше отбранителна", споделя бомбаджията.

При взрива на радиоводещия Боби Цанков екипът на Красимир Иванов отива на оглед. Самоделно взривно устройство гръмва във входа на блока, където живеят родителите му в София.

По думите най-страшното, което е виждал по време на работата си са локви кръв.

"Брат ми беше в сектор "Издирване" навремето и задържа Сретен Йосич. Той го хвана. Арестът беше на интернет кафето до СДВР. Това беше преди 19 години. После Йосич седя тук една година по затвора и после отиде и си полежа още 18 г.", разказва Иванов.

Целия епизод вижте във видеото.

Повече по темата гледайте в "Телеграфно подкастът" в YouTube, NOVA PLAY и VBOX7.

Редактор: Никола Тунев