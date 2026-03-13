Войната в Близкия изток превръща живота на милиони хора в ежедневие на страх и несигурност. Това разказват иранецът Мехди Мосадегпур, който живее в България от 21 години, и журналистът Камен Петров, който в момента се намира в Израел. Историите им показват двете страни на конфликта.

Без връзка със семейството в Иран

Мехди, който е български гражданин и по български документи се нарича Медиан Мосадов, разказва, че почти няма връзка със семейството си в Иран. Родителите му и двамата му братя живеят близо до Техеран, в район до петролни резервоари, които са били ударени при атаките. Той получил информация за тях едва чрез свой колега, който е успял за кратко да се свърже с интернет.

„Разбрах само, че са живи и здрави. Но са в огромен стрес и шок. Когато има взривове, жилището им се разтърсва“, казва той.

В Иран няма система от убежища, както в Израел. Затова хората сами трябва да преценяват къде да се скрият по време на бомбардировки.

Израел: Сирени и скривалища

Журналистът Камен Петров се оказва в Израел на гости, точно когато напрежението ескалира. Той разказва, че сирените за въздушна тревога са част от ежедневието. При сигнал хората трябва незабавно да търсят убежище – в специални помещения в сградите или просто до стена, ако са на улицата.

„Тази нощ два пъти трябваше да слизам в скривалището – в 3 и в 5 часа́. Страшно е, но хората тук са свикнали. Живеят с това десетилетия“, казва той.

По думите му израелците са привикнали към подобни ситуации, защото държавата им живее в постоянен конфликт от създаването си. Въпреки това напрежението се усеща – особено заради жертвите и икономическата цена на войната.

Репресии и страх в Иран

Според Мехди Мосадегпур натискът върху хората в Иран е огромен. Властите предупреждават, че всеки, който излезе на протест, ще бъде смятан за враг.

Той разказва и за лична трагедия – брат му е бил арестуван по време на протестите преди два месеца. По думите му тогава силите на режима са убили десетки хиляди хора. Брат му е прекарал месец в затвора и е освободен само заради здравословни проблеми.

„След това той не говори. Страхува се. Дори не смее да контактува с мен“, казва Мехди.

Надежди за промяна

Мосадегпур вярва, че режимът в Иран рано или късно ще падне, но това ще стане трудно и с много жертви. Според него много иранци виждат алтернатива в Реза Пахлави – синът на последния шах на Иран, който обещава свободни избори и промяна на политическата система. По думите му подкрепата за режима в страната е много малка – едва 2–3% от населението.

„Хората искат бъдеще. А при този режим бъдеще няма“, казва той.

Мехди е бил в Мюнхен неотдавна, където над 20 000 иранци от цяла Европа се събраха, за да видят сина на шаха на живо и да покажат на света, че го подкрепят.

Войната няма да свърши скоро

И Мосадегпур, и Петров са скептични, че конфликтът ще приключи бързо. Според тях фанатизмът на управляващите в Иран и високите политически залози правят компромиса труден.

„Цената ще е висока за всички. Ако войната продължи, последствията ще се усетят по целия свят – включително чрез инфлация и икономически сътресения“, предупреждава Мехди.

Въпреки всичко той остава оптимист, че краят на конфликта може да донесе и политическа промяна в Иран – и един ден да му позволи отново да види семейството си, което не е срещал вече над две десетилетия.

Редактор: Цветина Петрова