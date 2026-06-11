Двама мъже са пострадали при инцидент по време на ремонтни дейности в електрическа подстанция в хасковското село Узунджово в сряда.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 14 часа. На място са изпратени екипи на полицията, Инспекцията по труда и медицински екипи.

Двама работници са с изгаряния след инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“

По първоначални данни двамата работници са извършвали измервателни дейности от вишка, свързани с поставяне на електрически стълб, когато са били ударени от волтова дъга от далекопровод.

Пострадалите са на 39 и 40 години, съответно от селата Руец и Алваново в област Търговище. Те са транспортирани за лечение в болница в Пловдив, с изгаряния, няма опасност за живота им.

От Дирекция „Инспекция по труда“ – Хасково също извършват проверка за спазване на трудовото законодателство и наличието на инструктажи за безопасност. Проверката ще продължи най-малко месец, уточняват от институцията.

Редактор: Цветина Петкова