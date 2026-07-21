Способността да разбереш хората, времето и ситуацията, в която се намираш – това е основното умение на силния лидер. Как се променя дефиницията за правилни решение и мотивация? Анастасия Стоянова-Драгоева, представя дебютната си книга „Leading in Context: Reading Reality and Acting with Clarity in a Complex World“.

Тя каза в предаването на NOVA NEWS „Социална мрежа”, че книгата развива различни теми и разказва за това как лидерите да управляват в различен контекст – бизнес, организационен, да разчитат геополитическа ситуация, културологичните специфики на хората.

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„Единствената вярна формула за лидера е той да е адаптивен, да иска да се учи, да насочва поглед към себе си, но и да има изключително широк поглед към света”, разказа авторката.

Тя даде два съвета към лидерите на екипи. „Хората в днешно време имат все повече нужда да виждат смисъл от това, което правят и ако не им помагаме в това, те няма да постигат добри резултати. И другото е – да уважаваме труда на другия, независимо какво прави”, посочи Анастасия Стоянова-Драгоева.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова