Тя е пророческа, защото променя начина, по който разбираме антиутопиите днес, защото успява да разкаже такава история, която успява да бъде ужасно актуална и до ден днешен, а най-вероятно и в бъдеще. Това коментира маркетинг и PR директорът на издателство „Сиела“ Темз Арабаджиева в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS по повод книгата на Жаклин Харпман.

„Аз, която не познах мъжете“ е най-емблематичната творба на писателката, която е родена през 1929 година, а по време на Втората световна война емигрира със семейството си в Мароко заради еврейския си произход. След войната Харпман се завръща в Белгия, учи медицина и психология, работи като психоаналитик до края на живота си и написва над 30 творби. Произведението избухва през последната една година, три десетилетия след написването си, благодарение на книжните общности в социалните мрежи TikTok и Instagram, както и след като попада в читателския клуб на Дуа Липа.

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Романът често е сравняван с „Разказът на прислужницата“ на Маргарет Атууд, но това сравнение е абсолютно несправедливо и по-скоро маркетингово, отбеляза Арабаджиева. Двете книги имат допирни точки, като изцяло женското общество и невъзможността за контакт с мъже, но „Аз, която не познах мъжете“ е много по-кратка и много по-концентрирана, обясни тя. Докато при Атууд на преден план излизат механизмите на властта и политиката, Жаклин Харпман успява да зададе „едни много екзистенциални, много философски въпроси, които са пречупени през една съвсем наглед прозаична тема“, допълни маркетинг директорът.

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Редактор: Мария Барабашка