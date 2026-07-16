Вдигат полицейската охрана на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Това стана с решение на прокуратурата по досъдебното производство за смъртта на шестима души. Според разследващите охраната вече не е необходима.

Все пак има останала патрулка, която не позволява на желаещите да стигнат до имота, където бяха открити телата на трима от загиналите. За промените на полицейското присъствие са уведомени близките им.

5 месеца и половина след трагедията районът остава непроменен - остават да висят и будистките флагове, окачени преди смъртта на шестимата. Случаят, който привлече внимание и извън България, вече почти не се обсъжда в близкото село Гинци. Местните жители обаче признават, че страхът остава. „Никой не ни пита, никой не се интересува. Аз си стоя вкъщи и не смея да излизам. Вечер не смеем да се показваме. Знаеш ли какви минават и дали няма да ни сторят и на нас нещо?“, разказа Василка, която продава мляко край главния път.

Разследването по случая все още не е приключило, а липсата на окончателни отговори продължава да поражда различни версии и спекулации. Според криминалиста Иван Савов остават много противоречия между информацията от разследващите органи и данните, които излизат от показанията на близките на загиналите и наличните записи от хижата. „Всичко, което изброихме, говори за едно замитане на службите – не от глупост или безотговорност, а на мен ми изглежда нарочно“, заяви Савов.

Той не приема версията за секта и самоубийства, последвани от убийство, като убедителна.

На различно мнение е криминалният психофизиолог Тодор Тодоров, който в интервю за „24 часа“ разви версията, че петима души са станали жертва на шестия човек, който след това се е самоубил.

Окончателният отговор се очаква от прокуратурата. Оттам заявиха пред NOVA, че допълнителна информация по случая ще бъде представена след приключването на експертизите.

След трагедията с трима загинали: Как изглежда днес хижата край Петрохан

Припомняме, че на 2 февруари на хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под Околчица бяха открити още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче. И шестимата бяха идентифицирани като членове на затворена група, чийто лидер бил Калушев.