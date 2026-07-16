В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Люба Пашова, синдикалистът Кремена Атанасова и финансовият експерт Деян Василев.

Първата тема, която беше дискутирана, беше за приетите на първо четене в парламента промени в Изборния кодекс и имаме ли доверие в машините.

Вторият акцент в разговора беше за харчовете, които правят българите, и покупателната възможност.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова