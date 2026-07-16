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Коментар на Люба Пашова, Кремена Атанасова и Деян Василев
В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Люба Пашова, синдикалистът Кремена Атанасова и финансовият експерт Деян Василев.
Първата тема, която беше дискутирана, беше за приетите на първо четене в парламента промени в Изборния кодекс и имаме ли доверие в машините.
Вторият акцент в разговора беше за харчовете, които правят българите, и покупателната възможност.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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