Акция на полицията на автомагистрала „Тракия“ провери изправността на тежкотоварни камиони.

Масираните проверки на полицията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” срещу тежкотоварния трафик в страната ще продължат. Засиленият контрол беше разпореден от главния секретар на МВР Любомир Николов след поредицата от тежки катастрофи с тирове.

Снимка: БГНЕС

Акцията е насочена основно към превозни средства с маса над 3,5 тона, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Екипите проверяват техническата изправност на превозните средства, спазването на правилата за движение и документите на водачите.

Контролът върху тежкотоварните автомобили не е достатъчен, смятат от Асоциацията на пострадалите в катастрофи

Само за час бяха констатирани няколко неизправности при спрените камиони. От близо 30 спрени тежкотоварни превозни средства всяко пето е с различни типове нарушения, а най-честите са износени гуми.

Ст. комисар Димитър Кикьов ОДМВР-Сливен посочи какви са те - отлепване на протектора с 20-30 см, липсващи парчета от гумата, износвания до самата основа на гумата. На тези водачи са съставени актове, а полуремаркетата са спрени от движение.

Лошото състояние на пътищата е причината за износените гуми, споделят шофьорите.

Снимка: БГНЕС

Общо в рамките на деня са проверени 47 превозни средства, съобщиха от областната дирекция на полицията. Освен за техническото състояние на машините, шофьорите са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като са проверявани още за правоспособност, изрядни документи и валидна застраховка „Гражданска отговорност“. При инспекцията са засечени и шест случая на значителна техническа неизправност, за които на място са наложени административни санкции.

С помощта на въздушното наблюдение се следи за неправилно изпреварване, каране в аварийната лента, агресивно поведение на пътя и други сериозни нарушения. В този сектор на магистралата е в сила забрана за изпреварване от товарни автомобили в часовия интервал от 7 до 19 часа. Благодарение на дрона са засечени двама водачи, нарушили това ограничение, които веднага са били спрени и глобени.

Снимка: БГНЕС

По време на засиления контрол на пътя са връчени 11 електронни фиша за превишена скорост и един акт (АУАН).

Конфликтни ситуации на магистралата създават не само тировете. Шофьори споделят, че леки коли засичат камионите и намаляват скоростта.



Акцията продължи до 14 ч.