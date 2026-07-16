Англия се сбогува с мечтата за световната титла след драматично поражение с 1:2 от Аржентина на полуфинала на Мондиала. „Трите лъва“ поведоха в резултата, но не успяха да удържат аванса си и допуснаха обрат след два гола на „гаучосите“ в последните 15 минути.

Отборът на Томас Тухел беше близо до историческо завръщане на финала, но отново остана на крачка от най-големия трофей във футбола. Вместо това Аржентина ще спори за купата срещу Испания в първия финал между действащите континентални шампиони на Европа и Южна Америка.

Англия започна двубоя уверено и успя да поведе, но след попадението промени изцяло поведението си. „Трите лъва“ се прибраха дълбоко в защита и оставиха инициативата на съперника. Статистиката показа колко сериозен е бил натискът – в последните 30 минути Англия владееше топката едва 12% от времето, въпреки че имаше преднина.

След обрат срещу Англия: Аржентина се изправя срещу Испания във финала на Мондиал 2026

Аржентина се възползва от пасивността на английския тим и стигна до обрат. Двата гола в заключителния четвърт час превърнаха „гаучосите“ в първия финалист от 1934 година насам, който прави два обрата в редовното време на елиминации на едно световно първенство.

Поражението отново предизвика дебат около тактиката на Томас Тухел. Бивши английски национали като Уейн Рууни, Алан Шийрър, Гари Линекер и Джейми Карагър критикуваха предпазливия подход на германския специалист, но той защити отбора си след отпадането. „Отборът даде всичко възможно и бяхме много близо. Изиграхме един от най-добрите си мачове с оглед на обстоятелствата“, заяви Тухел.

За Англия това е поредното болезнено разочарование на голям форум. „Трите лъва“ продължават да чакат втори световен трофей след единствената си титла през 1966 година, въпреки че през последните години отборът редовно достига до късните етапи на големите турнири.

Аржентина ще играе за трофея благодарение и на звездата си Лионел Меси. Капитанът на „гаучосите“ ще участва в трети финал на световно първенство и увеличи рекорда си за най-много асистенции в историята на турнира. „Пристигнахме тук като световни шампиони. През последните четири години бяхме най-добрият отбор в света, независимо дали това се харесва на хората“, заяви Меси.

В неделя Аржентина и Испания ще определят новия световен шампион. За Англия остава разочарованието от пропуснатата възможност и въпросът защо поредното поколение на „трите лъва“ не успя да сложи край на дългото чакане за голям трофей.

Редактор: Дарина Методиева