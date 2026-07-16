Частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства, а скъпоструващите медикаменти да се договарят централизирано. Това предложение ще бъде покрепено от Министерството на здравеопазването, обяви министър Катя Ивкова пред журналисти преди заседанието на парламентарната Комисия по здравеопазване. По думите й така може да се постигне разходна ефективност и да се избегнат разликите в цените.

Ивкова коментира внесен законопроект за промени в Закона за обществените поръчки и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който предвижда всички лечебни заведения и публични предприятия, използващи средства от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), да провеждат тръжни процедури при закупуването на лекарства.

По-високи осигурителни прагове и рекорден бюджет за здраве: Парламентът прие на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК

Тя каза още, че Здравното министерство ще провежда процедурите и ще сключва рамкови споразумения, а след това лечебните заведения ще могат да сключват договори въз основа на тях на договорената цена или на по-ниска, ако успеят да си договорят такава.

„Така ще се постигне еднаква цена за един и същ лекарствен продукт и ще се преодолеят установените преди месеци дисбаланси“, категорична бе министър Ивкова.

Тя уточни, че промените обхващат скъпоструващите лекарствени продукти по чл. 266а и 266б от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, включително медикаментите за лечение на редки и онкологични заболявания.

Законопроектът предвижда още при евентуално обжалване на процедурата, което възпрепятства сключването на рамково споразумение, лечебните заведения да могат самостоятелно да проведат тръжни процедури, каза още здравният министър.

Редактор: Цвета Лазаркова