Парламентарната група на „Прогресивна България“ внесе две нови законодателни предложения, насочени към повишаване на прозрачността и контрола при разходването на публични средства в здравеопазването. Това съобщи заместник-председателят на парламентарната Комисия по здравеопазване Георги Илиев на брифинг в Народното събрание.

Първото предложение предвижда промени в Закона за обществените поръчки. От партията настояват задължението за провеждането им да важи за всички лечебни заведения, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, независимо от формата им на собственост.

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Според Георги Илиев действащото законодателство поставя всички лечебни заведения в равнопоставено положение, независимо дали са държавни, общински или частни. На практика обаче някои от частните болници успяват да заобикалят законовите процедури, което води до значителни разлики в цените на едни и същи медикаменти, заплащани с публични средства.

Второто предложение е за изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. То е насочено към две групи лекарства, които според вносителите представляват слабост в настоящата система – медикаменти, разрешени за употреба в България, но неразпространявани на пазара, както и лекарства, които нямат разпространение в страната.

От „Прогресивна България“ предлагат за тези продукти да се прилагат централизирани обществени поръчки с рамкови споразумения между лечебните заведения и централен орган, който да организира процедурите. По думите на Илиев това ще позволи уеднаквяване на цените и определяне на пределни стойности за лекарствата във всички болници.

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Според вносителите на законопроектите мярката ще прекрати практиката едни и същи медикаменти да се закупуват на драстично различни цени в различните лечебни заведения. Като пример беше посочено, че лекарство, закупено за 50 евро в една болница, може да бъде придобито на десетократно или дори стократно по-висока цена в друга.

От парламентарната група заявиха, че с предложените промени целят да ограничат възможностите за неефективно разходване на публични средства и да сложат край на практики, които според тях водят до източване на ресурс от здравната система.

„Необходим е широк обществен дебат за ограниченията върху социалните мрежи за деца“

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов призова за широк обществен дебат преди приемането на законодателни промени, свързани с ограничаването на достъпа на деца до социалните мрежи.

Повод за коментара му стана обявеното от ГЕРБ намерение да внесат законопроект, свързан с европейските инициативи за проверка на възрастта при използване на социални мрежи от непълнолетни.

Според Витанов темата е изключително чувствителна и не бива да се подхожда прибързано към подкрепа на конкретни законодателни предложения.

„Темата е много деликатна, много чувствителна. Казвам го и като родител, макар че моите деца вече са преминали възрастта, която би била обект на подобни ограничения“, заяви той.

По думите му не е редно политическите сили да заемат категорична позиция, преди да бъде проведена задълбочена обществена дискусия. „Не можем априори да се хвърлим в подкрепа на едно или друго предложение, без да има широк обществен дебат“, подчерта Витанов.

Той посочи, че съществуват сериозни научни аргументи в полза на по-строг контрол върху използването на социални мрежи от деца и подрастващи.

„Без съмнение има научни доказателства, че прекомерната употреба на социални мрежи може да доведе в известна степен до негативни последици за мозъчното развитие на подрастващите“, каза председателят на парламентарната група.

В същото време той предупреди, че не бива да бъдат пренебрегвани и предизвикателствата, свързани с технологичното развитие и дигитализацията. „Въпросите, свързани с технологичния прогрес, също не могат да бъдат пренебрегнати. Трябва да се намери златната среда, при която от една страна запазваме здравето, концентрацията и фокуса на нашите деца, а от друга не възпираме дигиталния и технологичния прогрес“, заяви Витанов.

Той съобщи, че предстоят обществени обсъждания и експертни дискусии по темата, преди „Прогресивна България“ да вземе окончателна позиция.

„Предстоят кръгли маси и редица инициативи, които сме предприели, за да намерим точно това решение, което да удовлетворява както нашите разбирания като родители, така и обществените очаквания“, каза още Петър Витанов.