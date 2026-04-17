Разлики от десетки хиляди левове в цените на идентични лекарства между различни болници поставят въпроси за начина на разходване на средствата в здравната система, заяви за „Здравей, България“ бившият член на Надзорния съвет на НЗОК д-р Николай Болтаджиев.

Едно и също лекарство, с идентични параметри, може да бъде закупено за около 46 000 лева в една болница и за 150 000 лева в друга, като има случаи и на още по-драстични разлики. Той определи ситуацията като „законна кражба“, тъй като всички действия формално се извършват в рамките на действащото законодателство.

Болтаджиев обясни, че проблемът произтича от модела на финансиране, при който болниците купуват лекарствата със средства от НЗОК, но сами договарят цените. Според него именно директорите на болниците определят стойността, което създава предпоставки за сериозни ценови разлики.

Как едно и също лекарство може да е с 15 пъти разлика в цената в различните болници

Той подчерта, че действащата уредба от 2011 г. не е променяна съществено и позволява подобна практика. По думите му, въпреки че формално се спазват правилата за обществени поръчки, системата води до по-високи разходи за Здравната каса.

„Проблемът е, че се купува с публични средства, но договарянето не се прави от платеца“, посочи той, като предложи НЗОК да поеме директното договаряне на цените, както е при други лекарства като инсулина.

Болтаджиев допълни, че подобни практики съществуват от години, включително при онколекарствата, и според него водят до неефективно разходване на публични средства. Той изрази съмнение, че настоящият модел защитава обществения интерес, и настоя за промяна в начина на централизирано договаряне на медикаментите.

Редактор: Цветина Петкова